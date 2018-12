BAKIJEVA ŽENA PRETI DA ĆE DA GA OSTAVI, DINA NI 5 PARA NE DAJE! Priznala šta se dešava između nje i densera, SVE SE TRESLO!

Dina Galorini, nakon skandala sa Bakijevom ženom Bojanom, otvorila je dušu i priznala sve, ističući da je denserove nagle promene raspoloženja posebno iritiraju.

"Što se tiče Bakijeve žene, pričali smo on i ja više puta, ona zna da je on već bio u jednom rijalitiju, tako da mu ovo nije prvi rijaliti, ne vidim da išta loše radimo, ovo je sve deo šou programa i znam da i ona to zna. Bakija gledam isključivo kao druga, ali smo se i odaljili. Čak smo od danas baš prestali i da razgovaramo, došlo je do velikog okršaja među nama i zaista ne znam da li će biti prostora za pomirenje. Smučilo mi se sve to njegovo što stalno ima nagle promene raspoloženja i ta njegova kontradiktornost a posle pravdanje", izjavila je ona.

Inače, do komplikacija došlo je kada je Bakiju skrenula pažnju na ponašanje prema Ilijani Vagić, kada ju je denser uhvatio za zadnjicu.

"Baki i ja smo bili baš bliski drugari, ali naši odnosi su počeli dosta da se kvare, jer je sve otišlo predaleko. Zamerila sam mu što ju je uhvatio jer smatram da mu to ne priliči i nekako sam osećala da uvek treba da mu skrenem pažnju na neke stvari za koje smatram da nisu okej".

Glavni cilj u vili "Parova" joj je da ostane što duže.

"Moj cilj je da ostanem što duže i zaradim što više honorara, kad izađem da živim sa svojim sinom Viktorom", ukratko je rekla Dina.

Mirjanu Dimitrovsku smatra velikim otkrićem.

"Mirjana je otkriće sedme sezone, ona je odlična za ovaj rijaliti, prema nama takmičarima ona je baš onakva kakva treba da bude", zaključila je Dina.

