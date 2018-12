Zbog lošeg odnosa koji vlada između Rade Vasić i Bore Santane, njen suprug i sin su veoma uzrujani, a Rade je priznao da bi voleo da uđe u Belu kuću kako bi mu očitao lekciju.

"Ja bih voleo da uđem u "Zadrugu" na tri dana, na neplaćeno. Samo da uđem da maltretiram Boru i da mu kažem šta sam pročitao na Fejsbuku, a to je da je on gej. To su mi rekli prijatelji koji su isto njegovi drugari", otkrio je besno Rade.

