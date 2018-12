MUŽ JU JE PRED CELOM SRBIJOM PREVARIO SA BLOGERKOM, A SAD JE I DRUGARICA IZDALA: Kiju Kockar bivši varao s NJOM, a kad čuje KAD joj je bio NEVERAN, neće joj biti dobro

Kija Kockar i Jelena Krunić bile su dobre drugarice tokom prve sezone "Zadruge", ali su nakon završetka rijalitija prekinule prijateljstvo pošto je igračica uputila javne prozivke Kiji.



Jelena je tada nagovestila da je Kiju bivši dečko, reper Struka sa kojim je bila u vezi pre nego što je upoznala Slobu, varao sa njom, a sada je ponovo pokrenula ovu priču i sve detalje ispričala pred kamerama.

"Struka je Kiju dva puta prevario sa mnom. Jednom na njen rođendan, a drugi put na godišnjicu njihove veze. Ja nisam imala pojma da je on sa njom, nije me zanimalo sa kim je, meni je to bila samo avantura. Posle sam saznala za njih i povezala te datume kad je bio sa mnom", rekla je Jelena Krunić Luni Đogani.

