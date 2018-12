SPREMNA DA MU KUVA, A ZOLA VEĆ POBEGAO GLAVOM BEZ OBZIRA: Ljubavna priča PUKLA KAO ZVEČKA, a Kulićeva objasnila ŠTA JE USTVARI OČEKIVALA! (VIDEO)

Miljana Kulić požalila se Drvetu mudrosti da je od Lazara Čolića više očekivala, da mu se posvetila isto koliko i sinu Željku, a on nije stao u njenu zaštitu, već je provocirao pred drugima u Imaginarijumu.

"Mnogo mi je teško. Videli ste šta je bilo. Non-stop ima potrebu da me ponižava pred svima. Povređuje me kada pred Borom kaže da želi rijaliti veridbu, a meni priča da hoće pravu veridbu, ali da mu dođe mama. Naravno da će doći porodica", rekla je Miljana.

Za Zolu se brzo zagrejala, prepustila mu se u potpunosti, on je bio jako fin i kulturan na početku kada je pričao da mu se i dopala takva kakva jeste, da je pratio kroz sve rijaliti programe i da želi upravo ženu kakva je ona. Miljana je "pala" na ovu priču, pa postala i domaćica u rijalitiju, samo da bi njega zadovoljila. Međutim, Zola sada priča drugu priču:

"On non-stop ima potrebu pred drugim ljudima da me provocira. Ja pored sebe želim da imam zaštitnika koji će da stane na moju stranu kada me neko napadne. Samo da ustaneš, ništa ne moraš da radiš. Neću da budem muško u vezi".

