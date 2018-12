LUNA SROZALA BRATA NA DNO! NAZVALA GA NESPOSOBNIM, PA ISPALILA PRED SVIMA: Hoću da nauči SAM DA JEDE! Ubunarila ga TOTALNO! (FOTO)

Luna Đogani nazvala je brata Adama Đoganija nesposobnim pred oko 40 zadrugara u Imaginarijumu, nazvala ga nesposobnim, pa to objasnila kao način da njemu pomogne da nauči sam da se snalazi i bez nje.

"Hoću da budem sama u budžetu. Tako sam odlučila. Adam je konačno našao društvo, mislim na novu učesnicu Biljanu. Nije samo ona htela. Prvenstveno sam htela da mal Adam sam nauči, ipak je prošlo 3 meseca, šta bi bilo da nema mene, da nauči sam da se hrani, da kupuje, da sprema, on zna, ali hoću da ima odgovornost"

foto: Printscreen

"Mogu sve to. Ja to sve znam, ali pusti me. Ja želim da mi sve zajedno uradimo, kada tebi bude mrsko, da ja uradim nešto ili obrnuto. Želeo sam da podelimo budžet, a ona je dobila najmanji, eto. Što ne bi dobili više hrane. Ne mogu da se odvojim, jer ću je ja opet pitati da jedemo kada sednemo za sto. Luna se ponela kao majka, i hvala joj na tome", odgovorio je Adam vidno ponižen.

foto: Printscreen

Kurir.rs / Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir