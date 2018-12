ANABELA I GAGI O OVOME NIKADA NI REČ NISU REKLI! Luni se u detinjstvu desilo nešto što i danas pamti, otkrila OGROMNU TAJNU! (VIDEO)

Luna Đogani zadrugarima u fabrici odlučila je da otkrije najveći blam iz detinjstva.

Neke poznate ličnosti obično ne mogu da odole a da ne otkriju detalj ili dva o svojim naslednicima, ali Anabela i Gagi nikada o ovome nisu pričali. Luna je bez dlake na jeziku otišla i u najsitnije detalje, a onda istakla da je nije sramota jer je bila isuviše mala.

"Ja sam volela da vozim rolere po stanu. Došli nama neki gosti, tata moj pokazuje njegov i mamin spot, a ja ispred TV-a vozim rolere. Nerviram ih, ne fermam goste ni 2 odsto. Meni se mnogo ka*ilo. Vozim ja rolere, a moj otac ima nos kao pas, sve namiriše. Ja se uka*im u gaće! Moj tata je bio ubeđen da su se dve bebe uka*ile. On priča kako nešto smrdi po kući, a ja se i dalje vozim po kući. Ta žena gleda svoje bebe, one se nisu uka*ile... Kaže meni tata: 'Da se nisi uka*ila?', pa mi kaže da odem do WC-a, a ja sve pričam kako nisam. Ja skinem, druže, gaće, kad ono cigletina u gaćama. Druže, kao da sam žabe jela! Tata me je naterao da se izvinim gostima. To mi je najveći blam. I da, ukrala sam od drugarice mali crveni karmin i stavila ga u gaće", dodala je Luna.

