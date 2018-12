OGLASIO SE MUŽ DRAGANE MITAR! Sa njenim zdravljem se nešto dešava! Evo šta kaže o TRUDNOĆI, ali i zdravlju pevačice koje je POLJULJANO!

Dragana Mitar privukla je veliku pažnju javnosti kada je postala bliska sa Markom Miljkovićem u rijalitiju "Zadruga 2", a dok su svi tvrdili da među ima nečeg više, oni su govorili da su samo prijatelji. Ovih dana se komentariše da je Dragana u drugom stanju, s obzirom na to da se ugojila, njen suprug Siniša progovorio je o njenom zdravstvenom stanju.

Siniša nam je na početku razgovora otkrio da smatra da se Dragana nije ugojila, već da je u pitanju nešto što ima veze sa medicinskom intervencijom koju je ona imala pre godinu dana.

"Ma ne izgleda ona meni kao da se ugojila, nego da je naduvena. Jer ona kad se ugoji, njoj to ide u noge i zadnjicu i imala je predispozicije za to, dešavalo joj se da u tom delu varira 2, 3 kilograma ali ništa ozbiljno. Ovo se vidi da je naduvena. Ja se plašim da to nije zbog njenog zdravstvenog problema, jer je imala ozbiljnu intervenciju pre tačno godinu dana, kada je bila u bolnici 15 dana, ona ima policistične jajnike i tad da nije bilo mene da je nateram da ode u bolnicu, ne bi otišla. Gledao sam neki snimak gde se žalila da nije dobila menstruaciju, pa sam odmah pomislio da je do tog problema, ali opet ne znam ni ja, nisam zdravstveni radnik", rekao je Siniša i dodao da se sigurno ne radi o trudnoći:

"Ma kakva trudnoća, nema od toga ništa, vidi se da to nije to", istakao je on.

Na pitanje kako mu se čini dosadašnje učešće njegove supruge u rijalitiju i da li ima nešto da joj zameri, Siniša nam je rekao:

"Zadovoljan sam generalno, ali iskreno imam šta da joj zamerim. Mislim da je mnogo pasivna, mnogo statična, treba da bude aktivnija, da iskoristi to gde jeste i da se pokaže u najboljem svetlu. Ne mislim da treba sad da ulazi u neke velike svađe i rasprave, bilo je tu par tih situacija koje je imala ali sve je to pesmica za neke druge. A možda je i trenutno zabrinuta za svoje zdravlje, ne zna šta joj se dešava pa joj je to jedino na pameti. Meni je najbitnije da ona bude zdrava, sve ostalo ćemo lako", zaključio je on.

