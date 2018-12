NIJE MI ŽAO MINE, OLEŠI SE, PA PLAČE: Ivana Vrbaški bez dlake na jeziku o MOMCIMA svoje ćerke, ali i o BIVŠEM VERENIKU! Šok! (FOTO)

Učesnica "Zadruge 2", Mina Vrbaški, iza sebe ima burnu noć. Ona je tokom jučerašnje žurke briznula u plač i otrčala u pab gde su je zadrugari bezuspešno smirivali. Kroz suze je uspela da prozbori da je muči odnos sa bivšim verenikom njene majke Ivane, Karađorđem Subotićem i njegovom ćerkom Alekandrom, a spomenula je i da joj nedostaje Nemanja Đerić Đekson sa kojim je bila u vezi tokom prve sezone Zadruge.

Minina majka, Ivana Vrbaški oglasila se tim povodom pa otkrila šta misli o ponašanju svoje ćerke, a za njene suze je okrivila alkohol.

"Ono je bilo strašno. Ne znam zašto bilo ko od njih tamo pije, kada ne znaju da se nose sa tim. To je čisto pijanstvo. Svake nedelje se neko od njih oleši, pa plače i kuka. Ne mogu da kažem da mi je žao, budala je što to radi. Na Subotiće ne treba tako da reaguje, treba samo da se povuče. Ne sme niko njoj da postavlja ultimatume, ali treba da se malo opusti po pitanju njih", rekla je Ivana.

foto: Printscreen

"Što se Đeksona tiče, ne znam šta više da kažem. Taman pomislim da ga je prebolela i zaboravila, ona ga opet spomene", dodala je ona.

foto: Printscreen

Ivana je otkrila i šta misli o novim dečku svoje ćerke, Ervinu Mujakoviću, kome mnogi zadrugari zameraju to što na svakoj žurki igra sa drugim zadrugarkama, iako Mina ne pokazuje da joj to smeta.

"Ervin je simpatičan dečko. Mina nije mnogo osećajna, nikada nije pravila ljubomorne scene. Zašto on ne bi smeo da igra sa drugim devojkama? Nije to ništa strašno. On nije njena svojina, po meni se ona normalno ponaša", rekla je Ivana.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs, Pink / Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir