DA LI ĆE KONAČNO UPLOVITI U VEZU?! Luna i Marko progovorili o poljupcu, priznali da HEMIJA POSTOJI! Sve je JASNO! (VIDEO)

Luna Đogani i Marko Miljković odgovarali su na pitanja gledalaca o njihovom odnosu u rijalitiju "Zadruga 2" budući da su svi primetili varnice među njima, a posle žurke usledio je i poljubac za laku noć.

"Ja ne mogu da priznam nešto što nije istina. Možda gledaoci vide neke stvari. Njima je to tako, nama nije. Marko i ja kada se smejemo, možda izgleda kao da postoji neka hemija. Ja Marka gledam kao druga. Volim da se družim sa njim, volim kada se opustimo. On je pozitivan tokom žurke, tako da eto ja sam sinoć prišla Marku i malo pričala, nismo dugo. To je to. Ja bih rekla da mi se sviđa Marko", rekla je blogerka otvoreno šta misli o njihovom odnosu.

Marko je prokomentarisao vrlo slično njihovu situaciju, pa se na početku složio sa onim što je ona rekla:

"Ne znam šta bih rekao. Slažem se sa Lunom i sa tim što je rekla. Verovatno bi voleli gledaoci da se smuvamo. Delujemo simatično. Smeškamo se i odgovaramo jedno drugom i to izgleda možda kao da ćemo da se smuvamo. Ne znam. Videćemo".

