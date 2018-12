NIJEDNA ŽENA NEĆE BEDNIKA! SMRDI MU IZ USTA KAO DA SE NAJEO KISELIH MAČIĆA! Miki ne prestaje da olajava Čolaka: Hoće da ga se ODREKNE PREKO NOVINA! (VIDEO)

Miki Đuričić svratio je do Drveta Mudrosti da malo popričaju. U Rajskom vrtu istakao je koliko se razočarao kada je u pitanju njegov "neuspešni sin" Bane Čolak. Otkako ga je ostavila Zerina, Miki tvrdi da ga "radi sujeta", jer kako navodi, da je on nju ostavio prvi - sve bi bilo mnogo drugačije.

"Ta veza je bila nakaradna od početka... On da je nju ostavio prvi ne bi bilo ničega. A i... on ima problem sa želucem, smrdi mu iz usta, ružno je da o tome pričam, ali stvarno je strašno. Ne znam kako je bila sa njim. Kao da je jeo kiselih mačića! Rekao sam mu da nijedna žena neće bednika pored sebe, ona devojka više ne može", raspričao se Miki, koji na neki način razume Zerinu što je onak oočajnički pokušavala da se skloni od Čolaka.

Kako kaže, odriče ga se jer njemu nema pomoći.

"Dižem ruke. Pokušavam da mu objasnim da ostavi Zerinu na miru jer će ona sama doći. Ne zanima me kakva je ona prema njemu. On je glup da ne shvata da ga Marijana koristi i da mu puni glavu. Pojela ga sujeta i eto", zaključio je Miki, koji s druge strane nije krio zadovoljstvo koje mu pričinjava to što je njegov drugi, "uspešni sin" Bora Santana, šef u zadrugarskoj fabrici.

"On toliko voli što je šef. On nikada nije bio autoritet. On je rođen za to i on uživa u tome! Meni je još draže što su ostali ljubomorni. On je simpatični negativac! Bora ima problem sa sujetom, ali dali ste mu na značaju i biće sve okej", konstatovao je on.

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir