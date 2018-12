ZONJIĆEVA I SALE ZARATILI, A ONDA JOJ JE KRUNIĆEVA ZAPUŠILA USTA: Marijana pomenula Aleksandrovu majku, a Jelena otkrila njegovu POTRESNU TAJNU! (VIDEO)

Jelena Krunić i Sale Tru posvađali su se sa Marijanom Zonjić, koja je takmičaru opsovala majku, a onda je Krunićeva "eksplodirala" i napala Adamovu bivšu devojku.

"Ne možeš ti da udaraš tamo gde ga najviše boli! Ja znam kako je njemu majka na rukama umrla", vikala je Jelena.

foto: Printscreen

"On je mene gurnuo i ja sam ga pitala da li to i njegova mamica radi, ništa drugo! Nisam znala za to", pravdala se Marijana.

foto: Printscreen

"Nemoj da radiš takve stvari, to nije lepo što si uradila, razvaliće te neko bezveze. To što će neko biti diskvalifikovan je najmanji problem, šta ćeš da ti se stvarno nešto desi?", rekla joj je Suzana.

"A kad oni mene napadaju, niko ništa ne kaže", rekla je Marijana kroz plač.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir