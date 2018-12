OVERIO POLA RIJALITI KUĆE! Vuja naglas planirao još žešću budućnost, Enisa ZANEMELA! (VIDEO)

Enisa i Vuja prepustili su se vrelom odnosu malo pošto se on pridružio rijaliti ekipi u vili "Parovi". Od tog trenutka, privlače ogromnu veliku javnosti, ali oni hoće još.

Naime, influenser je uveravao svoju partnerku da on to ne radi jer svi drugi to rade, već zato što to zaista želi.

"Ima da se šetam u gaćama. Da nabijam komplekse svima... Ja to nisam uradio zato što i drugi rade, ja sam to uradio zato što mi se je*alo, pa tako i u tuš kabini i u krevetu... Sad ću još češće! Samo smo dvaput", pričao je on dok je ona jela, smeškala se i prevrtala očima, bez reči.

Kurir.rs/Happytv.rs/Foto: Happy screenshot

