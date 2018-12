TREBA LI JA NEKOGA DA IZBODEM SKALPELOM I IDEM U ZATVOR POSLE RIJALITIJA? Miki saznao da će ONA ući u Zadrugu, pa podivljao od BESA! Nikada neće zaboraviti šta mu je uradila! (VIDEO)

Miki Đuričić je poludeo kada je od Matore dobio informaciju da u rijaliti u kom trenutno učestvuje dolazi Saška Karan. Poznato je da je ova pevačica u prvoj sezoni često pčelara dovodila do ludila i on se ni malo ne raduje njenom ulasku.

"Ako uđe, nokautiraću je. Ne bih žalio pet godina robije posle svega što mi je uradila. Ako treba ja nekoga da izbodem skalpelom, ne znam, jednostavno ne želim da dođem u tu situaciju", pričao je Miki, a onda se nadovezala Luna:

"Šta je tek meni ona radila..."

"To je žena koja je izmislila da sam ja ismevao poginule iz Velikog brata", otkrio je Miki zašto je besan na Sašku i šta ne može da joj oprosti.

On tvrdi da je Saška na društvenim mrežama montirala priču da se on podsmevao bivšim zvezdama rijalitija „Veliki brat“ koji su nastradali u saobraćajnoj nesreći. Miki je naveo da je zbog Saške doživeo niz neprijatnosti i da je čak zbog tih montaža on dobijao i pretnje.

Da podsetimo, pre više od deset godina u saobraćajnoj nezgodni poginuli su bivši učesnici "Velikog brata": Zorica Lazić, Stefan Zečević Zeka i Elmir Kuduzović.

