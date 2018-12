NE BIH VOLEO DA SE SARI RUGAJU ZBOG MAJKE: Oglasio se bivši muž Zerine Hećo, posle ovoga će joj biti JOŠ TEŽE!

Ovih dana Zadrugu je potresao slučaj Zerine Hećo, koja je nakon što je Aleksandra Subotić pred zadrugarima rekla da je Zerina silovana, doživela nervni slom. Ona se od tada totalno predala bolu, svakoga dana plače, a i njena veza sa Banetom Čolakom je pukla. Podsećamo da je Zerina bila u braku sa Rusmirom Hećom, sa kojim ima ćerku Saru. On je gosutjući u jednoj emisiji progovorio o njihovom braku, razvodu i zajedničkom detetu.

Navodno je njigov brak propao zbog njegove ljubomore, ali on kaže da to nije istina.

"Ona je u ovom rijalitiju sve rekla o sebi. Ja svoje dete ne bih ostavio ni zbog jednog rijalitija. Ovo je treći rijaliti", rekao je bivši muž.

On vodi računa o maloj Sari koja dolazi kod njega za vikend, a ostalim danima je sa Zerininom majkom.

"U suštini trudimo se da sve zajedno organizujemo", rekao je misleći na sebe i Zerininu majku i dodao da Zerina kao majka nije tu.

On je otkrio da totalno osuđuje njeno učešće u rijalitijima, a progovorio je i o pričama o navodnom silovanju.

"Nije mi na tu temu ništa htela reći, ali sam čuo za tog njenog bivšeg dečka, da se tu nešto dešavalo", rekao je on.

Sara, Zerinina ćerka za sada ne zna gde je tačno njena majka, ona zna da je mama na poslu, ali pitanje je šta će biti za par godina kada sve bude mogla da vidi na Jutjubu.

"Ja bih voleo da to nije tako jer Sara to ne zaslužuje, to me pogađa. Šta će biti sutra i kako će Sara sve da proživljava ja ne znam, da bude u ćošku u školi i da joj se deca rugaju, ne bih voleo to", rekao je Zerinin bivši muž.

