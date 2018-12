MIRJANA SE SLOMILA DOK JE PRIČALA O BIVŠEM MUŽU: Njen brat otkrio kakvo NASILJE je preživela, a ovu tajnu je učesnica KRILA od dece! JEZIVO!

Brat Mirjane Dimitrovski izneo je detalje iz njene prošlosti i objasnio da je ona jedna jaka žena s obzirom je uspela da pobedne iz braka u kome nije bila nesrećna i zlostavljana.

Naime, njen bivši suprug je pio svakodnevno, varao, maltretirao je i fizički i psihički i ponosan je što je uspela da se izbori za sebe i svoju decu, jer su oni bili njen jedini razlog da izdrži.

foto: Printscreen Happy tv

"Trpela je nasilje, i to su prave baš prave batine, to možda ni jedan muškarac ne bi mogao da izdrži to što je ona preživela. koliko puta je bila da joj lekari pruže pomoć, koliko puta je morala da preleži, nije mogla da ustane i to je bilo nesnošljivo", potvrdio je Mirin brat njenu tužnu priču.

"Moj muž je zaveo mladu devojku koja je radila u njihovoj pekari i koja se ubila zbog njega, i njena majka ga je proklela da ne vidi svoju decu, da Bog da nikad nemao pokolenja! Zato moja ćerka Aleksandra nema dece, zato mom sinu pucaju veze. Šta je zaslužio to je dobio. Već devet godina živi kao biljka, neka mene Bog kazni, neka mi poštedi decu", grcala je Mira u suzama.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Happy

Kurir

Autor: Kurir