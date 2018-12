MARIJANINA MAJKA ZBOG GAGIJA ZAVRŠILA U SUZAMA: Đogani je Zonjićevu nazivao KATASTROFOM, a njena porodica više ne može DA ĆUTI!

Nakon što je Gagi Đogani komentarisao Marijanu Zonjić koja je bila u vezi sa njegovim bratancem Adamom Đoganijem,oglasila se i porodica Zonjić.

Gagi je za Marijnu izjavio kako je ona katastrofa i haos, kao i da je u stanju da se kači na ljude i priče, a zatim je dodao da je i do pre znao na nju. Đogani je izjavio i da mu se Zonjićeva nikada nije sviđala, kao i da nje u "Zadruzi" nema nigde. Majka Marijane Zonjić, Dejana bila je veoma pogođena zbog onoga što je Gagi izjavio, a sve vreme tokom razgovora sa nama bila je na ivici suza. Dejana je poželela javno da se obrati ocu Lune Đogani.

"Meni je dosta više laži i napada na moje dete! Zašto je čovek ćutao onda kada se moj suprug javio u program? Gagi je tada rekao da Marijanu ne poznaje lično. Ona je bila sa njim u Makedoniji, da pevaju. Žašto čovek nije tada to rekao, nego sada laje mom detetu iza leđa? Njegova deca se ne kače na druge? Pa Luna se prva kačila na Subotiće, a sada to govori za Marijanu. Zašto je napadaju? Samo želim da poreknem ovog Gagija Đoganija", govori Dejana.

"Moja ćerka nije katastrofa! Ne kači se na druge! Ne zanima me to što Gagi priča, a sve to što je on pričao, ćemo da vidimo šta je i kako bilo kada Marijana izađe", dodaje majka Marijane Zonjić.

