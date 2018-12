SAŠKA KARAN OTKRILA PRAVO LICE PČELARA IZ KUPINOVA: Priznala da ne sme da uđe u rijaliti zbog Mikija Đuričića, razvezala jezik pa ga OGOLILA SKROZ! Šok!

Mnogi očekuju da će se Saška Karan pojaviti kao novi učesnik rijalitija "Zadruga 2", međutim, po svemu sudeći, do toga neće doći. Ona se obratila fanovima preko duštvenih mreža te otkrila istinu o odnosu sa Mikijem Đuričićem. Ona je u obrazloženju navela da je od pčelara iz Kupinova dobila javne pretnje da će je odrobijati.

Ona je do detalja obrazložila razloge zašto ne želi da postane ravnopravni učesnik rijalitija, pa oplela po Đuričiću i njegovom ponašanju. Ona je na svom Fejsbuk profilu napisala:

"Zbog velikog interesovanja i spekulacija u javnosti osećam dužnost i potrebu da vas obavestim po drugi put da ove sezone ne ulazim ni u jedan rijaliti", pa je dodala:



"Glavni razlog je sto se na čelu produkcije nalazi odbegli vepar iz Kupinova koji se za sve pita. Ne Želim da se takmiČim sa nekim ko po ceo dan spava u izolaciji, manipuliše produkcijom i takmičarima, naziva članove produkcije i režije pogrdnim imenima -nesposobnjakovici,idioti,kreteni".

Pevačica je iznela sve što zamera Mikiju:

"Pritom ja nikad nisam radila za neku produkciju,uvek sam kao sto i sami znate samostalni igrac. To je čovek koji ima problem sam sa sobom,a ne sa mnom. Da li je to posledica droge koju uzima sto je i sam priznao ,a i Mina posvedocila pre mesec dana ili su problemi psihicke prirode ,ne ulazim u to? Covek koji mi javno preti pre neki dan da ce da me ubije i da me odrobija .Covek koji kaze da ucestvuje u zabavno humoristickom programu i koji kaze da sam ja zlo koje mu smeta .Ustvari istina je sasvim obrnuta ,on je to zlo. Setimo se u rijalitijima kako je tukao prvo svog najboljeg prijatelja Micu ( Mica je molio produkciju "Zadruge" da Miki ucestvuje u njoj), a on mu je bas lepo vratio ,isprebijao ga pred milionima gledalaca. Taj "humorista" je tukao Ivana Gavrilovica u rijalitiju, Urosa Certica, zatim novinaru Milanu Milosevicu udario samar, udario Gastoza, udario Marka Vanilu,Jelenu Golubovic gadjao ciglom,Miljanu Kulic (trudnicu) gadjao kamenjem...Sta reci ,da takva stoka meni komanduje tako sto ce da odredjuje produkciji sta ce ko u rijalitiju da radi i koji zadatak ce ko da dobije??? S ' obzirom da se hvalio letos u Zemunu da je njemu i Luni obezbedjeno prvo i drugo mesto,ne zelim da ucestvujem u takvoj lakrdiji. Da li je to tako ili ne ? Ne znam,videcemo na kraju,ali nesumnjivo je da zahvaljujuci takvim njegovim ucescem jednostavno show vise nije na nivou,izgubio je smisao".

