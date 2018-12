NA TAPETU ZBOG JELENE KRUNIĆ! Toma Panić umalo dobio BATINE od Mikija! Majmune jedan, napiješ se pa pipkaš devojke! (VIDEO)

Toma Panić potegao je pitanje lošeg ponašanja Jelene Krunić prema njemu za vreme žurke u rijalitiju "Zadruga 2". Međutim, ona je to negirala, a kolo sreće se okrenulo, pa je Toma bio taj koji je prozvan od strane Mikija Đuričića za loše ponašanje. On mu je zamerio i što se napije, pa dira devojke, a to je potvrdila i Luna Đogani.

"Ti pipaš devojke kada si pijan, glumiš majmuna", rekao je Miki.

"Ti ne znaš ko sam ja. Ja nemam potrebe da se izvinjavam šta ja radim ovde", odgovorio mu je Toma, pa je izleteo u dvorište Imaginarijuma.

