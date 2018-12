KIJA ODLEPILA ZA 4 GODINA MLAĐIM ODBOJKAŠEM: Sa Radanovićem želi samo drugarski odnos, a ON je njen NOVI SLOBA!

Kristina Kockar do ušiju je zaljubljena u poznatog odbojkaša Aleksandra Okolića, s kojim se već neko vreme čuje telefonom i dopisuje, ekskluzivno saznaje Kurir.



Pobednica prve "Zadruge" i novopečena pevačica konačno je stavila tačku na ljubav sa bivšim suprugom Slobodanom Radanovićem i spremna je da uplovi u novu vezu. Prema informacijama koje smo dobili iz okruženja Kockareve, susret sa momkom koji ju je oborio s nogu na prvi pogled desio se sasvim slučajno pre nešto više od mesec dana, i od tad su non-stop u kontaktu.

- Samo nekoliko ljudi u koje Kristina ima bezgranično poverenje zna da je ona zaljubljena u Aleksandra. Ne želi da se to pročuje u javnosti, a pogotovu da o tome pišu novine. Ona je prošla kroz težak period, tokom kojeg je njen ljubavni život bio neprestano u žiži javnosti, i nema nameru da ponovo doživljava to. Meni je rekla da joj se Aleksandar dopao već na prvi pogled, kada su se upoznali u jednom klubu u Beogradu, da je na nju ostavio veoma jak utisak i da joj se već sutradan javio preko Instagrama. On je malo fizički podseća na Slobu, ali nije to presudilo da joj se toliko svidi - kaže naš dobro obavešteni izvor.



Da su naše informacije tačne, govori i činjenica da je Okolić nedavno raskinuo vezu sa devojkom Jelenom, s kojom se dugo zabavljao, a sve njihove zajedničke fotografije izbrisao je sa društvenih mreža.

- Koliko mi je poznato, Aleksandar je raskinuo sa Jelenom u novembru, baš kada je počeo da se dopisuje sa Kijom. Definitivno, Kristinu više na zanima Sloba, ne želi ništa s njim osim drugarskog odnosa, što je i sama javno rekla - kaže naš sagovornik.



Sa Aleksandrom Okolićem nismo uspeli da stupimo u kontakt, dok nam je Krisitna rekla da ne poznaje pomenutog odbojkaša.

- Ja ne poznajem tog momka - rekla je ona.



Biografija Aleksandra Okolića

Titule, pa reprezentacija

Aleksandar je rođen u Modriči 26. juna 1993. Igra na poziciji srednjeg blokera u grčkom klubu PAOK i u reprezentaciji Srbije. Okolić je odbojkom počeo da se bavi u rodnom gradu, a kao petnaestogodišnjak se preselio u Beograd, odnosno došao je da igra za Crvenu zvezdu, sa kojom je osvojio četiri titule prvaka države i tri titule pobednika Kupa Srbije. Osim za Zvezdu i PAO, Aleksandar je branio boje i berlinskog kluba Asprija.

