NIJE MI BILA LJUBAVNICA, SAMO JE PRIMILA PITONA: Mili nikada nije bio suroviji prema Voljenki, tražio da mu vrati PARE, a ona ima samo jedan ZAHTEV!

Milutin Radosavljević Mili je dobio zadatak da čita pisanja o njemu i Voljenke Ilić, podesćanja radi, ovi takmičari imaju zajedničku prošlost.

"Ona meni nije bila ljubavnica, on aje meni bila samo za pražnjenje ja.a. Ljubavnica se zna šta je, ljubavnicu priznajete, ona je samo primila pitona, izgruvao sam je samo, isprskao sam je i to je to. Ja ću da dokažem da sam je 2 i po sata gulio, razvalio. Ona može da prizna da sam bio mrtav pijan. Dve hiljade dinara što sam ti dao za taksi ćeš da vratiš", otvoreno je priznao Mili.

"Molim poligraf", bila je izričita Voljenka.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Happy

Kurir

Autor: Kurir