LUNA IMA SLAB KARAKTER, NIKADA NEĆE OPRATI ONO ŠTO JE URADILA SA SLOBOM: Đole Đogani izneo sve što mu leži na duši, a blogerka će POBESNETI!

Đole Đogani ističe da osuđuje ponašanje blogerke, te da uprkos njenim pokušajima ne može da se opere ono što je uradila sa Slobom Radanovićem u prvoj sezoni rijalitija.

Denser otkriva da zbog Lune i Adama Đoganija prati "Zadrugu 2", ali da nije baš bio za njihovo učešće u rijalitiju. Kako otkriva, blogerkino ponašanje pred kamerama nije reprezentativno, te ju je u više navrata i osudio.

foto: Dragana Udovičić, Damir Dervišagić

- Luna je dobro dete, nisam hteo puno da pričam o tome, samo sam osudio njeno ponašanje. Mi je znamo u boljem svetlu. Njeno ponašanje nije bilo najbolje, vadila se da je ona mlada devojka od 21, 22 godine. Nju kao ličnost normalno da podržavam, ona je naše dete i tu nema šta, ali kako se ponašala u prvom rijalitiju nije u redu. Bilo je dosta toga što nije bilo dobro, nije bilo lepo. Ona tamo predstavlja prvo sebe, jer ona je ipak izgrađena ličnost donekle, nije potpuno ali opet te njene godine, 22, nisu male. Tada je moja bivša žena Slađa već imala dete, Silviju. Anabela je nju rodila isto mlada, otprilike negde bi i ona mogla da bude majka, ali dobro da ne govorim sad o tome. U svakom slučaju, ne možeš da se vadiš na te godine. Moraš da znaš šta je dobro, a šta nije - ističe Đole Đogani.

On je priznao da nije očekivao da će se nakon svega Luna ponovo pojaviti pred kamerama rijalitija, te da ako zapravo pokušava da opere sebe zbog veze sa tada oženjenim Slobom Radanovićem, neće uspeti.

foto: Printscreen Pink

- Iznenadio sam se što se pojavila u "Zadruzi 2", ne znam zašto je otišla. Ako je otišla, kako priča, da opere sebe zbog svega što je bilo, to se ne pere nikada. Sada će tamo biti neke drugačije situacije, više nisu tamo Sloba i Kija. Sad će da joj se dešavaju druge stvari i to je sad mač sa dve oštrice. Ona je po meni kao ličnost i kao karakter veoma slaba, labilna i nije snažna da iznese neke stvari. Takođe, sentilmentalna i emotivna je mnogo. Emotivna je na mog brata, on je u toj njenoj fazi čak i plakao kao da je malo dete - kaže denser.

Đole je rekao da je pred početak rijalitija popričao i sa bratancem Adamom, te da ga je posavetovao da se ponaša kao van kamera.

- Adam je rekao sve, imali smo razgovor, ja sam bio protiv toga da on uđe u rijaltiji. On je bio nesrećan, imao je neku svoju viziju odlaska. Dečko ima 22 godine, ima viđenje kako treba u budućnosti da izgleda njegov život, ima pravo na odluke. Ja sam samo njegov stric, rekao sam mu da sam protiv njegovog učešća, ali kada sam video da je tužan jer ga ne podržavam, rekao sam okej nemoj da budeš neraspoložen, tvoja je odluka, fokusiraj se na to da budeš bolji. Rekao sam mu da je dobro dete, ako bude onakav kakav je u životu i sve će biti okej - kaže denser.

foto: Printscreen, Pink

Denser je otkrio da se prema svim članovima porodice postavlja kao roditelj, jer je kao mali imao veliku odgovornost prema mlađim članovima.

- Najstariji sam brat pa se postavljam kao otac svima. Imao sam neka svoja zaduženja od mojih roditelja, da čuvam mlađu braću i sestre, odlazio u prodavnicu, pravio doručak... Rasli su pored mene i volim ih, pazio sam ih do određenih godina dok nisu oni ostali očevi. Adam je sin od mog brata, svi su oni moja porodica, moja familija i rasli su pored mene, ali ja ne mogu da ih kontrolišem i da upravljam njihovim životima. Sa bratom Gagijem sam dobar, ali ne družimo se, viđamo se na porodičnim okupljanjima. Oni mene čak i ne slušaju više, ne uvaže sve što im kažem. Kažu mi da će me poslušati, ali onda uđu u rijalitije, iako ja nisam za to - kaže Đogani.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic, Foto: Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir