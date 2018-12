IZABELA U RIJALITIJU, A DEČKO SE JAVIO I RASKINUO SA NJOM: Ostao sam ZGROŽEN! Ima 25 godina, a gura krastavac... (VIDEO)

Svi se sećaju jednog od simpatičnijih parova u rijalitiju, to su bili reper Nikola Anđelković i Izabela Anderson. U toku emisije javio se ovaj bivši takmičar zadihan i otresit.

On je zahtevao da ispriča šta ima bez prekidanja pošto mi srce radi 300 na sat.

"Izašao sam iz vile, bio sam pod neverovatnim osećanjima, ljudi su mi slale klipove kako je Izabela tužna što me nema, ja sam sve to pregledao i rešio da je pratim non-stop. U tom trenutku uključujem rijaliti, ona tužna do završetka programa, uskače u svoju pidžamu, odjednom prestaje da bude tužna, i priključuje se Ljubici da joj demonstrira svoje sposobnosti simulacije oralnog seksa, dolazi tu i kreće da gura krastavac u grkljan da vidi koliko može da joj stane!", rekao je on i dodao:

"Ja sam bio u šoku, iskulirao se 15 minuta, evo sad kaže da je zažalila odmah nakon što je to uradila. Ne! Nije bilo tako, posle 20 minuta ona je oprala novi krastavac i nastavila da ga gura u grkljan. Devojka ima 25 godina nije balavica, čak i tu neke mlađe devojke je bilo sramota to da urade" poručio je Nikola svojoj sada već bivšoj devojci.

