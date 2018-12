MILI JE ČUDO OD DETETA! ČISTIO JE PLAŽE U ŠPANIJI, PA BEZ ZNANJA JEZIKA PRODAO 3 STANA: Javio se drug pa otkrio nepoznate detalje KOJI SU SVE ŠOKIRALI! (FOTO)

Drug Milutina Radosavljević Milija, Nikola iz Španije, javio se na početku emisije "Parovi" i tvrdio je da je Mili čistio plaže po Marbelji.

-Drago mi je da je Mili dobro. On je čovek koji je imao težak život, on je propatio mnogo, ne bih to poželeo nikome. Ja sam rekao da će doći njegovih 5 minuta. On je u inostrasntvu napravio mnogo toga a da nije znao strani jezik. On je dobrica, veliko srce od čoveka i molim ga da ne vređa devojke-

A onda je Nikola rekao kako je upoznao Milutina Radosavljević Milija.

-On je bio u jako teškoj situaciji, konobari su me pozvali i rekli mi da jedan Srbin na plaži spava da li možeš da mu pomogneš, nije jeo par dana. Rekao sam mu da je moja kuća otvorena za njega. Mili je to jako cenio. Mili je bez znanja jednog jezika prodao tri stana. To je čudo od deteta-

