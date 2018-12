NAZVAO ZERINU DRO.ETINOM RASPALOM! Bane odlepio kada je saznao za POLJUBAC sa Vladimirom: Klošarko! Mrtvu pijanu sam te nosio na rukama! (VIDEO)

Zerina Hećo izašla je iz zatvora "Zadruge 2" vidno raspoložena, a razlog je noć provedena sa Vladimirom Todorovićem u istom krevetu. Ona je jedva dočekala da svojim drugaricama ispriča šta se u toku noći dešavalo, ali i da se pohvali da je pao poljubac.

"Bilo je ono što je meni trebalo. Ja ne znam šta je ovo, kao da sam u španskoj seriji", pričala je Zerina Luni Đogani i Jeleni Krunić.

foto: Printscreen

One su se radovale njenom dobrom raspoloženju, i došle do zajedničkog zaključka da se sigurno sve to izdešavalo sa dobrim razlogom, s obzirrom da se poklopilo da Todorović bude nominovan, a onda kažnjena u istom trenutku.

Međutim, reakcija Baneta Čolaka bila je oštra, a Hećo je naletela na njega u kupatiku, gd eje otišla kako bi ispušila cigaretu. On ju je žestoko izvređao, dok ga je ona slušala.

"Klošarko. Majko četvorogodišnjeg deteta, vaćariš se u zatvoru. Tebi dete prioritet? Koji? Ološu! Napu*ite mi se ku*ca svi tvoji je*ači. Svaki dan ću da pričam svima da si dro*etina raspala. Majka četvorogodišnjeg deteta. Ma popu*i mi ku*ac i ti i tvoje tužbe. Alkoholičarko. Mrtvu pijanu sam te nosio na rukama. Znaš da ja tebe mogu da tužim za šamare", rekao je Bane.

Zerina je poludela pa počela da vraća Čolaku, te su se umalo pobili. Ona je pokušavala da ga udari, a on je vikao da bi trebalo da je diskvalifikuju.

foto: Printscreen

Kurir.rs / Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir