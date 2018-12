SREĆA JE KRATKO TRAJALA! ZERINA SE SLOMILA, A LUNA I KRUNIĆEVA JE PODIGLE IZ PEPELA: Za druge si jaka, a za sebe si ku.ac na bicikli! Evo reči utehe! (VIDEO)

Zerina Hećo se nakon vedrog jutra, opet slomila i vratila svojim suzama, od kojih ne odustaje već danima. Ali, utehu je našla kod svojih drugarica Lune Đogani i Jelene Krunić, koje su našle prave reči da je podignu i vrate joj osmeh na lice.

"Jutros si došla, znaš kako si izgledala. Takva treba da budeš svaki dan. I on te video takvu, terao te od sebe, i uspeo je. Majka te sada gleda kako si ti loše. Nije to jedan dan. To je svaki dan. Zbogo osobe koju više kada izađeš u životu nećeš videti", tešila je Luna Đogani.

foto: Printscreen

"Sve to moraš ti da presečeš. Nema više objašnjavanja. Radiš ono što si krenula, kao da je vazduh. Je.emu mater u pi.ku. Jel si toliko jaka za druge i za sve, a za sebe si ku.ac na bicikli. Ja kapiram sve, ali što je mnogo mnogo je", rekla joj je Jelena Krunić.

foto: Printscren

Kurir.rs / Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir