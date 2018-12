DETE NIJE MOJE, SRAMOTA ME ŠTO ME POVEZUJU SA KLOŠARIJADOM! SUBOTIĆI, PANTOVIĆI I DRAGOJEVIĆI SU MONSTRUMI: Čabarkapa nikada surovije osuo po Aleksandri, a onda pomenuo ulazak u Zadrugu! (FOTO)

Aleksandar Čabarkapa, za kog Aleksandra Subotić tvrdi da je otac njene ćerke Magdalene, oglasio se na društvenim mrežama i napisao kako dete nije njegovo.

Čabarkapa se oglasio na Fejsbuku, gde je osuo paljbu i na Aleksandru i na čitavu njenu porodicu, ali i na ekipu u rijalitijima, koje je nazvao "klošarima" i još kojekakvim rečima.

"Opet me go.na neosnovano provlače kroz novinske natpise ama baš u svakoj objavi... Pa im ovim putem kažem da mi se svi oni i svi njihovi izvori napasu ku.ca, kao i svi Pantovići, Dragojevići, Opačići i Subotići, i to svi - muški i ženski. Okanite se više mene, sve vas skupa je.em u usta, i sve muško i žensko što imate u kući. Samo morate malo da se sagnete i pridržite za crevo i isperete malo vaša brbljiva i smrdljiva usta. Ja u rijaliti mogu ući kad god hoću, kako u Parove tako i u Zadrugu, a mene ta s.anja ne interesuju jer su unutra sama go.na i klošari, da se ja svađam sa ženturačama i ostalim klošarima ne pada mi na pamet. Opet napominjem da dete nije moje, nek' je živo i zdravo, i šta to mene interesuje gde je i šta radi. Sramota me je sa kakvom klošarijadom mene više povezuju, a i široke narodne mase vide kakvi su to monstrumi, skalamerije i klošari, daleko im lepa kuća", napisao je Čabarkapa na Fejsbuku, a ispod teksta stoji njegovo ime i prezime.

foto: Printscreen/Facebook

Kurir.rs, Foto: Kurir, Printscreen

Kurir

Autor: Kurir