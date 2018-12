KULIĆEVA BESNA NA ŽELJKOVU DADILJU, ŽELI SMESTA DA JOJ DA OTKAZ: Neću da mi čuva dete, ja najbolje znam šta mu treba! (VIDEO)

Miljana Kulić je priznala svom dečku kako se svađa sa dadiljom njenog sina Željka i da nije zadovoljna kako ga tretira.

"Ja više neću da dozvoljavam da ona čuva moje dete. Znači ja sam majka, ja najbolji majčinski instikt imam i ja znam šta njemu treba. To što sam ja ušla u rijaliti... ja non stop vodim računa o njemu i non stop sam uz njega, ali da neko digne toliko nos. Da ona meni kaže: Šta ti misliš, ja sam podigla petoro dece. To me baš briga. Ovde će ženo da bude kako ja kažem", jadala se Miljana, pa zaključila:

"Ja sam se toliko iznervirala da nemam reči. Hoću da pričam s produkcijom, da obavim razgovor sa njima. Ili će da se pridržava onoga što ja kažem ili će da dođe medicinska sestra da ga čuva....ne medicinska sestra, nego bebi siterka. Ja da se sa njom svađam i da mi preskače srce, ne pada mi na pamet", objasnila je ona.

