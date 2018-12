TODOROVIĆ I HEĆOVA SE SOČNO POLJUBILI U USTA, A OGLASILA SE NJEGOVA DRUGARICA: Zerina je Vladin tip, on voli RASNE CRNKE, Višnja ispala iz igre! (VIDEO)

Rijaliti učesnik koji je nedavno stigao u Belu kuću, razmenio je poljubac u usta sa Zerinom Hećo, a sada su njegovi najbliži komentarisali da li će se iz njihovog odnosa roditi ljubav.

Olja Bajrami je ranije priznala da je bacila oko na ovog zadrugara, ali je njegova prijateljica Sanja priznala kako među njima nema hemije.

Znala sam da je Zerina njegov tip, crnka. On voli rasne i krupnije žene. Verovatno je to kako je on osećao. Sa Oljom nije bilo ničega i znala sam da tu nema hemije. Problem je što je on kulturan i kada je Olja rekla da joj se on sviđa, nije znao kako da joj kaže da je gleda kao drugaricu", rekla je Sanja.

Miloš je priznao da je njegov brat pre ulaska u rijaliti bacio oko na Višnju Petrović, ali da je pri ulasku promenio mišljenje.

"Delovalo mu je preko TV da bi mu se Višnja svidela, ali drugačije je unutra", rekao je Miloš.

