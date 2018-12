LUNA O KIJI I SLOBI! AKO JE TO PRAVA LJUBAV, ŽELIM IM SVU SREĆU: Da li je blogerka KONAČNO sve shvatila?! (VIDEO)

Luna Đogani sedela je u spavaćoj sobi Imaginarijuma sa Aleksom Savićem i i Minom Vrbaški, pa im pričala o tome šta sada misli o svojoj bivšoj ljubavi Slobi Radanoviću i njegovoj, po papirima, bivšoj ženi Kristini Kiji Kockar.

"Ja sam im pomogla. Ako je to prava ljubav. To što oni imaju, ja im želim da ostanu zajedno do kraja života. Evo kunem ti se. Moja pobeda je što ću ovde ostati do kraja, znam da ću biti do kraja i da ću biti neko mesto, koje sam zaslužila. Reći ću bože hvala ti. I onda krećem novi život.

"Ja tebe razumem Aleksa, ti si prvi put ovde. Ti ćeš da se šlogiraš kada budeš izašao odavde. U pozitivnom smislu", otkrila mu je Luna.

