MARKO MILJKOVIĆ SVE RADI SMIŠLJENO U RIJALITIJU! DOROTEA GA RASKRINKALA: Sa njim sam se družila samo iz koristi, ne volim KADROPAĆENIKE! (VIDEO)

Dorotea Jovanović pričala je sa Oljom Bajrami i Savom Perovićem u "Zadruzi 2" o Marku Miljkoviću. Ona je tom prilikom istakla da joj on kao osoba ne prija, pa ispričala sve šta je nervira kod cimera, sa kojim je jedne večeri posle žurke završila u krevetu i razmenjivala nežnosti.

"Ja nisam prema njemu drska, on mene doživljava drskom. Njega boli to što ja njega kuliram, šta njega boli uvo šta ja pričam sa Majom. On očekuje da ću ja njemu da se smeškam. I družila sam se sa njim zbog cigareta, kad je prestao da puši mi mu se nismo ni obratile. Svaki njegov potez je jako proračunat i on je apsolutno svestan šta radi da bi napravio scenu u rijalitiju. Ja ne volim dup.lisce i kadropaćenike", pričala je Dorotea otvoreno o njihovom odnosu.

Olja i Savo su je pažljivo slušali, a onda je ona nastavila:

"Ja imam averziju prema takvim ljudima kao što je on. Njegova energija je pogana, zagađuje mi auru. Trebale su mi cigarete i trebao mi je zbog toga. Ja sam uvek bila drska prema njemu, samo što to on nije shvatio".

