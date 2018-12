MOŽETE SAMO DA MI POLIŽETE CIPELE! Mea Bond raskrinkala Marijanu i Milija: Zbog ove prevare će ZAŽALITI!

Milutin Radosavljević Mili hvalio se po vili "Parova" da je on jedini koji nikada porodicu nije uvlačio u rijaliti igrice, znajući da svi to rade te da svi sem njega imaju "šemu" uz pomoć koje će odneti pobedu. Međutim, Mea Bond iskoristila je priliku i upala mu u izlaganje, te ga raskrinkala do koske.

"Ti si prvi koji dovodi ovde porodicu, koliko puta je Rakac bio. A šta tek sa Marijanom imaš, kakav dogovor, ja sve znam! Čula sam se sa njom preko Vajbera i sve mi je rekla, kakvu igricu igrate vas dvoje. Možete samo da mi poližete cipele", poručila mu jeoštro ona.

