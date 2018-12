DRZNUO SE NA ŽENU! MARKO MILJKOVIĆ ZAVRNUO RUKU DOROTEI: Žestoka svađa nekadašnjih ljubavnika! VRIŠTALA OD BOLOVA! (VIDEO)

Dorotea Jovanović i Marko Miljković ne prestaju da se svađaju, a da se stvar uozbiljila dokazuje i fizički okršaj koji se desio u spavaćoj sobi prilikom čega je Miljković zadrugarki, sa kojom je nekada razmenjivao nežnosti, sada zavrnuo ruku.

"Ajde trandžo! Ćuti! Ne možeš mi ništa! Završićeš ti ko zna gde! Od.ebi pi.ko smrdljiva!", vikala je Jovanovićeva.

foto: Printscreen

Njih dvoje ne nisu smirivali, a di džej joj je zavrnuo ruku dok su istovremeno pokušavali da stave stvari na zajedničko mesto za jakne. Jovanovićeva je vrisnula od bola, a zadrugar ju tek onda popustio.

foto: Printscreen

"To ne smeš da radiš. Da mafijaš i da sklanjaš moje stvari odatle. Jel ti jasno! Dorotea, to je tu moj deo, nemoj da stavljaš svoje stvari! Prva si dirala moje lične stvari! Taj ko te je tako vaspitao, njemu diraj stvari, meni možeš samo k.rac da diraš! Još jednom mi pipni stvari, videćeš! To je zabranjeno! Hajde dozovi se pameti, ženska štrokava glavo! Popušiš mi k.rac i ti i svi tvoji sa kojima mi pretiš! Jastuk ćeš da mi vratiš ili ćeš se zapitati gde su ti stvari", utvratio joj je žestoko Miljković.

foto: Printscreen

