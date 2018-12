COKU NAPALA ROĐENA MAJKA: Glupačo, ja sam te rodila i ja ću ti zagorčati život! (FOTO)

Aleksandra Tasić Coka doživela je dva poniženja u jednom danu! Nakon što joj je Nikola Lakić poručio da bi voleo da je se otrese, u program se javila njena majka i poručila joj da je glupača i da će joj on zagorčati život!

foto: Happy screenshot

Nakon što su gledaoci postavili pitanje atraktivnoj plavuši: "Šta treba još Lakić da uradi da bi ti shvatila da on više ne želi da bude sa tobom?", ona je krenula da ga brani. Ona smatra da je to izvučeno iz konteksta i da se Nikola i ona vole, kao i da je za njihove svađe uglavnom ona kriva. Nikola je imao komentar na celu priču, pa je rekao nešto što je ponižavajuće.

foto: Happy screenshot

- Ono što trpim ovde, ne bih trpeo napolju. Mi smo u rijalitiju, a Coka pokušava sve da gurne pod tepih. Ona je posesivna i ja ne mogu da je izlečim. Rekao sam joj da je "mutava plovka". Voleo bih da vidim kako bi to bilo da nismo zajedno. Ja volim Coku, ali ne mogu da trpim više ovo, ona me samo guši - rekao je Lakić, dok je Coka ostala u šoku.

foto: Happy screenshot

Tada se javila njena majka, koja je bila besna i napala je kako ćerku tako i svog zeta.

foto: Happy screenshot

- Dva meseca ti ćutim i gledam šta radiš od sebe, devojko. Muka mi je više od Lakićeve igre sa tobom, o njegovom pravljenju beba. Ceo dan mi zvoni telefon, zovu me tvoji prijatelji i rodbina i pitaju me šta je sa tobom. Ako si nesposobna tu, ako si ušla da se boriš tu za njega, a ne za sebe, onda treba da sediš u ćošku i da te izbace! Ti si najveća glupača, da li si svesna šta radiš? Osvesti se malo, otac ti ludi kod kuće, opalio bi ti šamar prvi put da si ovde. Gde je ona devojka koja ima svoje ja i svoje dostojanstvo? Ako neko treba da ti upropasti život, ja ću da ti zagorčam život, ja sam te rodila! - rekla je Cokina mama.

Aleksandra je mamu slušala u neverici, a potom joj je rekla da nije trebalo da se javlja i da ona, kada nekog voli, ide do kraja.

Kurir.rs/ J. S. /Foto: PrintScreen

Kurir

Autor: Kurir