ZERINU TEŠE KOLEKTIVNO, ALI POMOĆI JOJ NEMA: Proklinje dan kada je kročila u Zadrugu! Moli Čolaka da joj više NE PRILAZI, ali on je NE NAPUŠTA! (VIDEO)

Zerina Hećo u novom je psihičkom padu nakon svega što joj je priredio Bane Čolak, uključujući i ljubomorisanje, napade na žurki, ali i maženje sa Doroteom u zatvoru.

Olja Bajrami i Vladimir Todorović dali su reči podrške Hećovoj, ali i samim svojim prisustvom pokušavali da joj pomognu i daju joj do znanja da nije sama, te da joj makar na neki način olakšaju dane koje provodi u suzama u postelji.

foto: Printscreen

"Što si mi sve ovo uradio?! Što si mi to uradio? Nije trebalo da uđem ovde, nije trebalo to da mi uradiš, nikada. Nemam više snage. Ma gotovo je, gotovo! Pusti me sad! Vratile su mi se neke stvari. Nemoj da me pitaš kad znaš da ne mogu da pričam. Molim te idi", govorila je Zerina kroz suze vidno uznemirena Banetu Čolaku koji ju je mazio po glavi dok ga je ona gurala od sebe.

foto: Printscreen

"Ona hoće da se mi pomrimo. Samo jedna stvar me inetresuje, zašto sve ovo? Zašto smo dozvolili da se sve ovo dešava?! Ti lažes ljude, a lažes i sebe da te boli k.rac za mene", govorio je Bane koji, čini se, nikada neće odustati od Zerine sa kojom je u jeku ljubavi ušao u "Zadrugu 2".

foto: Printscreen

Kurir.rs /Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir