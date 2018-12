ALEKSANDRINA I DAVIDOVA VEZA JE LAŽ! 13. prase Zadruge zgrabio šansu da otkrije sve tajne, pa OPLEO REDOM!

Pinkova zvezda Marko Stolić po ulasku u "Zadrugu 2" vodio se kao novi Sloba Radanović, međutim rijaliti karijeru za razliku od kolege pevača završio za oko mesec dana. Kako se pisalo, poput 13. praseta izbačen je iz Bele kuće kao najslabije rankirani ukućanin prema glasovima publike.

Svakako, iz rijalitija poneo je brojne turbulentne priče. Pre svega, izuzetno je šokiran time koliko je tamo sve drugačije od stvarnosti.

"Svima kome pričam da je rijaliti neki drugi svet meni niko ne veruje, taj karakter i osobine ljudi su katastrofa. Brendon me mnogo nervirao on je jako sebičan i arogantan. Iznenadila me i Zlata sa kojom sam bio super pre 'Zadruge' čuo sam i video sada na klipovima kako nema lepo mišljenje o meni kao svom kolegi a to govori o njoj a ne o meni", pričao je Svetu on, a onda nastavio: "Tamo je Miljana najpošteniji takmičar i kao čovek je dobra osoba".

Govoreći o Aleksandri i Davidu, šokirao je zaključkom:

"Aleksandra je sujetna i njihova veza je laž. Mislim da David nju više ne voli".

