COKA NIKAD ISKRENIJA O VEZI SA LAKIĆEM: Morali smo da se odvojimo! Ni jedan muškarac je nije TAKO PONIZIO! Progledala! (FOTO)

Jedna od najkontroverzniji učesnica sedme sezone rijalitija "Parovi", Aleksandra Tasić Coka, otkrila je odgovore na neka od najškakljivijih pitanja. Ona je progovorila o svojoj turbulentnoj vezi sa Nikolom, potresnom razgovoru sa majkom i ocem, kao i o tome ko joj najviše smeta.

1. Iako nisi verovala da Nikola Lakić želi da se udalji od tebe, sinoć ti je jasno dao do znanja da on nije siguran da ste jedno za drugo. Koliko ti je bilo teško posle njegovih reči?

-I on i ja samo se složili oko toga da je bolje da se udaljimo. Mislim da je ovako najbolje, iako znam da nam je previše stalo.

2. Nikola ti je zamerio što ti pokušavaš da mu naređuješ s kim da se druži. Ko tebi smeta, a Nikola se uporno druži sa njim? Zbog čega ti uvek uradiš sve što on želi, a on nikada ne uradi ono što ti želiš?

-Ja sam mu par puta skrenula pažnju na neke osobe iz najbolje namere, on je to shvatao kao da mu ja zabranjujem. Ja ne bih naređivala ni svom detetu, a kamo li dečku. Dovoljno je zreo da sam treba da zna sa kim treba a sa kim ne treba da se druži. Veza je kompromis i kod nas je sve funkcionisalo kako treba, do skoro. Ja njega nikad ne slušam, mogu da poslušam samo savet, i možda shvatim da nisam u pravu, pa ispadne kao da slušam i radim šta mi se kaže.

3. Sinoć se u vilu uključila tvoja mama koja nije mogla da veruje koliko si izgubila dostojanstvo u vezi sa Nikolom. Kakva je Coka napolju i zbog čega si dozvolila sva ova poniženja?

-Ona vrlo dobro zna kakva sam ja, zato je i rekla sve te stvari i ja je sa te strane apsolutno razumem. Ja napolju ne dam na sebe i nikada nisam dozvolila da mi muškarac kaže ružnu reč. Nadam se da ću se i sada pokazati kakva sam ja stvarno.

4. Kako si podnelo to što ti je otac po prvi put rekao da te ne podržava? Šta mu je najviše zasmetalo kod tebe?

-Zasmetalo mu je to što sam dozvolila da mi moj partner uputi ružne reči, i spomene neke stvari koje nije trebao. On zna kako me je vaspitao, i kako su se muškarci ponašali prema meni do sada, i ne želi da me gleda tužnu, jer ja napolju to nikad nisam i nadam se da ću sada biti ćerka kakvu zaslužuje.

