PETRUĆI PREVARIO DEVOJKU SA 2 ZADRUGARKE, A NJEGOV OTAC GA HVALI NA SVA USTA: Poznati komičar priznao šta je rekao sinu pred ulazak u RIJALITI! (VIDEO)

Poznati komičar Branislav Petrušević, otac Marka koji je u rijalitiju uplovio u veze sa više devojaka, imao je sve reči hvale za svog naslednika, ali se i osvrnuo na njegovu bivšu devojku koja je odlučila da stavi tačku na ovu vezu kada je videla da se Petrući zbližio sa Jelenom Krunić.

foto: Printscreen

"Marko nije dugo sa tom devojkom. Znam od drugara da je trebalo da uđe u rijalitiji. Od tada je ta veza sa njom na testu, na tankom ledu. On je zaledio odnos sa njom pre ulaska. Normalno je to. Ipak nisam se čuo sa njom otkad se to sve dogodilo", rekao je Branislav, a onda je rekao kakve mu je savete davao pre ulaska u ''Zadrugu''.

"Rekao sam mu da bude što opušteniji, ali zadržao se više nego što sam očekivao. Prirodnost mu je dosta toga donela", dodao je Markov otac.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir