NIKADA NE BIH OVO REKLA LUNI U LICE, ALI NEĆE PRONAĆI SREĆU: Slobina rođaka se javila i priznala da prati svaki korak Đoganijeve! Želi da ovo čuje i PEVAČ! (VIDEO)

Dalja rođaka Slobe Radanovića javila se i u rijalitiju priznala da nije oduševljena Slobinim ponašanjem tokom njegovog učešća. Ona je stala na stranu Lune Đogani za koju smatra da je prošla golgotu tokom veze sa pevačem.

"Ja sam još uvek u prvoj sezoni. Luna mi je i dalje neko koga pratim. Slučajno sam ušla u rijaliti priču kada sam saznala da mi je Sloba dalji rođak. Uz nju sam, jer joj je napravljena velika nepravda. Pokazalo se da se sve na njoj slomilo. Ona jeste ušla, ali neće uspeti da se oporavi od svega toga. Mnogo je bolje što je bilo, ali prevelikih uspomena. Prošla je golgotu, krivo mi je kako se on poneo prema njoj", rekao je ona, pa nastavila:

"Nikada ne bih ovo rekla Luni, ni on neće naći pravu sreću, mislim da su njih dvoje pravi spoj. Želim da ovo moje javljanje dođe do Slobodana. Čudi me da je zaboravio sve ono što je Luna saznala i rekla mu. Ta ljubav zaslužuje dugi razgovor. Verovala sam u njih", rekla je ona za kraj.

