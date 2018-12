ZERINA JEDVA PODNELA SNIMAK GDE ČOLAK MAZI DOROTEU ISPOD MAJICE: Odmah je otrčala u WC, a Jovanovićeva ZGRANUTA! Grozota koja se desila napravila je HAOS U RIJALITIJU! (VIDEO)

Učesnici rijalitija imali su priliku da vide snimak na kom Bane Čolak dodiruje Doroteu Jovanović ispod majice, dok je spavala i nije bila svesna toga. Najburnije je reagovala Banetova bivša devojka Zerina Hećo, koja je odmah otišla do toaleta i zapalila cigaretu.

Dorotea je bila šokirana kada je videla šta se zaista desilo, pa je objasnila šta misli o Čolakovom postupku.

"Da sam to znala, ja bih njega prebila. Mislila sam da me dodirivao po stomaku i da misli da sam Zerina. Ne bi mi bilo bolesno da me muvao, ali ovo je bolesno. On hoće da zaboli Zerinu, koliko je njega zabolelo, hoće da ona pati, bude nervozna i zamrzi ga", rekla je ona, a onda su joj postavili sledeće pitanje:

"Da li misliš da je on slagao pred svima da je spavao sa tobom kao sa sestrom jer je mislio da se ne snima?"

"Meni je ovo odvratno. Njegova ruka je bila ispod moje majice. Rekao mi je da sam se grčila, a ja vidim sada da nisam", izjavila je Jovanovićeva.

"Meni je njega postalo žao. Kriv je, ali došla mu devojka u krevet, svi se pipkaju, dirkaju, dešavalo se da te ljudi grle... Ovo je ružno. On je to uradio iz očaja, povređena mu je muškost i ego. Jako je glupav i mnoge stvari ne radi iz zle namere, već je glup. Misli da može da laže, uhvatili smo ga u 100 laži", dodao je Miki Đuričić, dok Zorica Marković ima potpuno suprotno mišljenje:

"Jesi inteligentna devojka, ali isuviše glumiš ludilo. Što si legla sa njim u krevet?"

Zerina je sve vreme ćutala dok je slušala komentare zadrugara, a ostali su nastavili da iznose svoje mišljenje.

"Ovo je izgledalo ružno. Odvratno se osećam. Ono što se desilo između Vladimira i mene je da je on priznao da mu se dopadam, ja sam to svima rekla. Ja bih verovatno facu polupala onome ko meni ovo uradi", izjavila je Zerina na samom kraju.

