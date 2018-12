SRAMOTNO! NADICA MARJANOVIĆ PLJUJE SRPSKU HEROINU! Ona nije ratni heroj, ona je tamo otišla da bi KRALA! Arkan ih je UHVATIO I OTERAO sa Kosova!

Kontoverzna Nadica Marjanović, majka Aleksandre i Anđeline, došla je spremna u emisiju, naoružana informacijama, rešena da raskrinka takmičara.

Ova dama ispirčala je tajnu o pokojnoj majci Dine Galorini. Roditeljski sastanak u "Parovima" pretvorio se u patriotsku emisiju o Kosovu.



- Taj moj prijatelj je bio na ratištu sa tvojom majkom, ali ne da ratuje već da krade. Arkan ih je uhvatio i oterao - rekla je Nadica.



Nakon šokantnih tvrdnja od strane Nadice Marjanović koja je optužila pokojnu majku atraktivne takmičarke Dine Galorini da je njena majka lopov, a ne ratni heroj, nastao je haos. Učesnici su ustali, tražili da emisiju napusti Nadica, ili oni, a Ivan Marinković je čak pljunuo Nadicu Marjanović.

U jednom trenutku su se čule patriotske pesme, “Božuri”, “Vidovdan”, a voditeljka je prenela stav produkcije:



-Nećemo dozvoliti da se na našoj televiziji, u ovoj emisiji kalja neko ko je dao život za našu zemlju, proglašen herojem prvog reda i to u trenutku kada se vodi, možda najveća borba za Kosovo. Ljudi su ginuli kroz istoriju, a mučna borba za sveto parče zemlje nije gotova.Želimo da kažemo da Dinina majka nije imnala veze sa Arkanovim borcima, nego je bila pripadnik 125 brigade.



Takmičari su u suzama, saosećaju se sa krahom koji je doživela njihova cimerka Dina, a telefonske linije su se usijale, sa svih strana stižu osude za gospođu Nadicu.



- Sram te bilo da spominješ nečiju mrtvu majku, ja da sam Produkcija izbacila bih odmah i tebe i tvoje ćerke napolje iz rijalitija - rekla je pogođena gledateljka.



Skandal koji je potresaoe vilu "Parova" i sramne optužbe koje je Dini uputila Nadica Marjanović, digle su sve na noge.



Pogođena ovom neistinom, prijateljica Dinine pokojne majke javila se u program .



- Molili smo je da ne ide na ratište, ona je bila velika žena koja je otišla u prve borbene linije i koja je iza sebe ostavila šestoro dece! Mi smo zvali njenog brata u Australiji, da mu kažemo da mu je sestra poginula na ratištu. Čak smo moj muž i ja pitali da identifikujemo telo, ali su rekli samo porodica. A gospođa što izgovara tako velike optužbe za ženu koju je dala život za Srbiju, neka vidi šta će kada napusti - rekla je gledateljka.



Nadica Marjanović sada snosi posledice svojih reči kojima je šokirala domaću javnost! Njene ćerke duboko su razočarane rođenom majkom.



- Zašto si ti to sve iznela, zbog čega? - upitala je ćerka majku.



- Ja smatram da i to sve što si iznela nije razlog da iznosiš ovako nešto - rekla je Đina i u suzima napustila emisiju, a Aleksandra joj se pridužila.



Kroz čitavu priču provukla se tema koja svima slaba tačka pa su tako mnogi bili u suzama. Uključio se Dinin brat Mauro, rekavši da ga zove na stotine ljudi I govori šta se priča o njegovoj majci.



Najpotersnije je bilo izlaganje baka Linde:

-Mislila sam da si kulturja žena, ali nisi. I da jeste tako, nema potrebe da kažeš, prećuti. Ovo je drugi put u životu da sam se ovoliko potresla. Prvi put kad mi je umro muž, ja ostala sa decom i ovo je drugi put. Da sam znala da će me ovde pratiti takva muka, nikad ne bih došla.

- Mislim da nema potrebe da radimo ovo, ljudi otišli ste predaleko. Razmislite kuda ovo vodi i da li ima kraj, svi smo mi od krvi i mesa, zaigrali ste se. Napravili ste veliku grešku, sve si nas povredila. Nije ti trebalo da vodiš ovu priču, vodi svoj život, čekaj svoju decu, trebala si da dodješ da iz podržiš - obratio se Baki B3 .



Kada se konačno stišala bura koju je izazvala Nadica Marjanović, intrigantna učesnica sedme sezone rijaliti programa "Parovi" Ilijana Vagić obratila se Tomiću, dečku njene ćerke koji je gotovo čitave emisije bio uzdržan od komentara, dok su drugi tamičari aktivno učestvovali, očitala mu je lekciju i svima ukazala na njegovo dvolično ponašanje tokom emisije.



- Dečko koji je ovde večeras od početka rijalitija sve i svašta pričao o ljudima, a onda večeras nije imao šta da kaže, nije imao šta da komentariše, čutao je kao ljiga! Vređaš ljude govoriš im sve i svašta, pritom igraš se sa ovim devojkama, treba da te bude sramota. Sram te bilo zbog ovog što je ova žena izgovorila, nisi smeo da ustaneš, glumiš mi ovde, ti si neispravan dečko, koji glumi, a sad u izolaciju - vikala je Ilijana.



- Naravno - frknuo je on.



Došlo je do žešćeg verbalnog okršaja, pa je Đole odveden u izolaciju.



Izuzetno teška noć u vili "Parova" nije se stišala nakon šokantnih tvrdnji od strane Nadice Marjanović koja je optužila pokojnu majku atraktivne takmičarke Dine Galorini da je njena majka lopov, a ne ratni heroj.



Ova intrigantna dama je u krugu svojih najbližih prijatelja Bakija i Voljenke rekla:



- Neko posle 19. godina da kalja ime moje majke, ljudi da li mi je to hvala, ne meni, hvala mojoj mami? Što je otišla dobrovoljno da se bori za našu državu, ja to nikad nisam potencirala. Ljudi znaju ko je ona, ne dam da se zaboravi niti da se za nju pričaju takve sramne priče! Da mi preti tamo nekim ljudima, ja se ne plašim nikoga, plašim se same sebe i nikoga više, ja nemam čega da se plašim - objasnila je Dina.

