ZORICU MARKOVIĆ PROGANJA DETE U SNU: Pevačica ispričala svoj KOŠMAR! Ovo su detalji jezive priče zbog kojih je VAN SEBE! (VIDEO)

Zorica Marković ispričala je svoj košmar zbog kog je od jutra u van sebe. Ljuba Pantović protumačila joj je san, pa su zaključile da to ima veze sa stvarnim svetom i da Zoricu zapravo muče neke nerazjašnjene stvari o kojima razmišlja i tokom boravka u rijalitiju "Zadruga 2".

"Sanjam da treba da mu dam da jede, plače. A, onda kao ja treba da mu dam kašiku i moj neki muž, doktor tu. I otvori okice i on mu izvadi oko i vrati ga. Pa, htela sam da umrem noćaš. Ja njega često sanjam. Više nego mamu", pričala je Zorica.

"To ti je prenešeno značenje, ti za nekog mnogo brineš. Meni po snu deluje da ti još uvek nisi svesna šta si uradila. Deca su generalno dobra u snu, ali to je obično predstavljanje ljudi. Ne na nivou mentalnom, možda te neko zadužio za njih, ali sigurno to nije tvoj sin", pokušala je Ljuba da joj olakša.

