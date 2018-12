MILJANA IMALA SEKS SA ZOLOM, A SAD STRAHUJE ŠTA ĆE MAJKA DA JOJ KAŽE: Dugo nisam imala muškarca, psihički sam loše... OTKRILA SVE DETALJE! (VIDEO)

Miljana Kulić napomenula je nekoliko puta da ne planira da ima seksualne odnose u "Zadruzi 2", međutim kako je rekla - tako je i porekla! Kako je rekla za crnim stolom, iako je uživala, i te kako planira da porazgovara s majkom i objasni joj sve. Svakako, bilo joj je lakše što ona nije bila tu.

"Ne znam kako će da odreaguje za to. Ne mogu da kažem da nije bilo seksa kad jeste bilo. Sinoć je strast eksplodirala, bolesno bi bilo da nemamo seks, 18 sati provodimo zajedno, mesec dana smo u vezi... Dugo nisam imala muškarca, a već neko vreme nisam psihički dobro. Zaljubila sam se, nisam imala seks, vodila sam ljubav, nije bilo ništa vulgarno. Ja sam rekla da neću imati seks u rijalitiju, ali eto porekla sam. Kad se zaljubim, ja idem srcem. Da uskraćujem sebe, ne pada mi na pamet. Razgovaraću sa njom, razumeće me, reći ću joj da imam potrebu kao i svaka žena. Na veoma diskretan način sam to uradila, mi provodimo po 18 sati zajedno! Imam tremu, mnogo mi je lakše što sam to uradila dok ona nije bila tu. Mnogo ga volim. Objasniću mami sve", pričala je Miljana.

Kurir.rs/Foto: Printscreen Pink

Kurir

Autor: Kurir