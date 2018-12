MENE NOSE ZBOG TEMPERATURE A ONA HOĆE SEKS POD TUŠEM: Pale teške reči, a Rebeka još ispala i nesposobna! HIT! (VIDEO)

Rebeka Popović i Marko Petrušević Petrući izgleda da su i više nego spremni da vezu "podignu na viši novo", međutim pošto ona ne zna kako da "uradi to pod tušem" u najgorem mogućem trenutku obratila se Nataši Moskvi za pomoć. Naime, zadrugarku je tresla temperatura i nije bila raspoložena za ženske razgovore.

O toj situaciji pričala je sa ženama u dvorištu odmah po buđenju.

"Prošlu noć kada sam imala temperaturu, kupala sam se pod tušem napolju, a Lazar mi je držao stvari. Rebeka me pitala da uđe i kaže: 'Jao, naučite me, kako vi to?' Kao, hoće da ima seks pod tušem, a ne zna kako? Rekoh, beži mi sa očiju, je*i se gde hoćeš! Meni temperatura šiklja, ovaj me nosi do kreveta, a ona priča o seksu. Kakav seks, je*em ti mater nesposobnu", pričala je Nataša.

"Ona je bila protivnik toga, pričala je da to ne može da joj se desi ovde", odgovorila joj je Suzana Perović.

"I mene je ubijala u pojam - šta će mi to sa Lazarom. Ja sam joj rekla da naš nijedan klip nije izašao, mi smo sve to lepo... A njoj je izašlo maženje, nije se još ni po*ebala, jaše po njemu", nastavila je Nataša.

