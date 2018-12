VOLJENKA JE U VEZAMA BILA SAMO SA OPASNIM MOMCIMA: Priznala je Elvinu šta je sve vreme želela, ali je dobila OGROMAN STRAH od OVOGA!

Voljenka Ilić i Elvin Kadrić razgovarali su u dvorištu, a takmičarka mu se poverila oko stvari koje javnost do sada nije znala.

Ilićeva je nekada važila za fatalnu gradsku damu i bila je vrlo poželjna u krugu opasnih muškaraca. Ona je u poverenju Elvinu otkrila svoje najveće strahove koje je imala zabavljajući se sa tim ljudima.

"Imala sam veze od 5 i 7 godina, normalno da smo želeli dete, i to se nije događalo i to je bio najveći razlog zbog kog sam ja odlazila. Imala sam strah da će nekoj drugoj napraviti dete, da će me ostaviti. To je katastrofa. Ali drago mi je što ti muškarci danas imaju decu, pa pošto samo ja nemam očigledno da je problem do mene i smatram da je to Božija volja. Ja da sam ostala trudna čak i u nekoj najluđoj avanturi, ja bih ušla u tu priču bez obzira na to da li bi on prihvatio to dete ili ne, ali ni to se nije desilo", priznala je Voljenka.

