MARIJA KULIĆ SVE VIDELA I RAZOČARANA JE U MILJANINOG DEČKA: Njihova veza neće opstati van rijalitija, on se zbog OVOGA uhvatio moje ćerke!

Marija Kulić ističe da od trenutka kada je sama napustila rijaliti sve više shvata kako Lazar Čolić s kojim je Miljana započela romansu nije pravi izbor za njenu naslednicu.

"Mislim da ljubav između Miljane i Lazara neće da opstane, iskreno da kažem. I dalje mislim da se on uhvatio za jednog od najjačih igrača kako bi tu što duže opstao, a to je Miljana. Po mom mišljenju, on uopšte nikakve emocije ne pokazuje prema njoj, čudno mi je to. Baš sam se razočarala u njega tokom jedne situacije. Miljana je bila kod lekara jer se prehladila, a u tom trenutku je voditelj upitao Lazara da prokomentariše Miljanin sukob sa Markom Miljkovićem i još pojedinim zadrugarima. On je tada rekao: "Ja ne mogu sa svima da se posvađam zbog Miljane. Šta ako mi raskinemo za mesec dana? Ja ću onda da budem u sukobu sa svima." Znači da on misli na rijaliti, a ne na moju Miljanu", tvrdi Marija.

foto: Printscreen

Kulićeva je zatim dodala da pošto više ne provodi vreme sa unukom Željkom gotovo svakodnevno zove produkciju kako bi čula da li je beba dobro i da li su mu sve potrebe namirene.

"Mnogo mi nedostaju Miljana i Željko, jedva čekam da se vratim da ih vidim. Svaki drugi dan zovem produkciju kako bi ih sve ispitala jer sada ne mogu da ga vidim. Govorim koje kašice da kupe, pitam da li lepo ručka i kako ga dadilja Klara pazi. Sve me obaveštavaju. Klara lepo pazi bebu, mada nekad dolazi do nesporazuma između Miljane i nje. Ipak, ona je žena zatvorena u četiri zida tamo. Nije joj lako, nema razonodu nikakvu. Uhvati je nervoza, uhvati i Miljanu isto, pa dođe do konfliktne situacije, ali to ništa nije strašno", kaže Marija.

foto: Printscreen Pink

Marija ističe da joj se dopada kako se njena ćerka nosi sa pritiskom i tenzijom u rijalitiju te da najviše voli trenutke kada se Miljana smeje i zabavlja cimere.

"Dopada mi se Miljanino ponašanje. Ja volim i kada ona pristane da se sukobljava i svađa. Svađe su i meni stresne, a verujem i njoj. A zaista volim te "Zadrugovizije" i nastupe gde može da se pokaže njen humor i ta spontanost koju ima. Svi mi kažu da vole tu njenu stranu kad je šoumen, kad zabavlja ljude. Ona je zaista spontana, ne radi ništa namerno ili isplanirano. Gledala sam naše klipove čim sam napustila vilu, mnogo sam se smejala. Pogotovo na ono kad mi Miljana kaže da vežba, a dva puta nije podigla ruke. Ona to tako obećava gledaocima da će bolje da izgleda pa traži izgovore zašto da ne vežba. Miljanina posla", zaključila je Marija Kulić.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Blic, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir