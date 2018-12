MILJKOVIĆEVA MAJKA HOĆE ĐOGANIJEVU ZA SNAJKU: Posle poljupca Marka i Lune, ona je sigurna da će BITI ZAJEDNO!

Nakon strasnog poljupca koji se dogodio između Lune Đogani i Marka Miljkovića, a koji oni negiraju, majka glavnog aktera Nedeljka - Neda Miljković kaže da je sigurna da će oni biti zajedno.

Nedeljka ističe da bi volela da joj Đoganijeva bude snajka bez obzira na to što pati za bivšim ljubavnikom i vrlo često ima nervne slomove.

foto: Printscreen Pink Tv

"Pratim rijaliti, gledam Marka. Vidim šta se dešava između Lune i njega, iako oni to još uvek kriju. Ona je meni sada preslatka. Kad su me pitali na početku rijalitija od svih zadrugarki koju bih izabrala za snajku, ja sam rekla baš Lunu. I Marko je u jednom trenutku dole u Beloj kući rekao da je ona dosta sazrela i da više nije klinka. U "Zadruzi 2" mi se njeno ponašanje mnogo više dopada nego u prethodnoj sezoni. Ono sve loše što se izdogađalo treba da precrta i da ide napred. Nemam ništa protiv nje, stvarno je sada drugačija. Oblači se, sredi se, lepa je. Ono pre je bila svakodnevno u pidžamama", kaže Neda, koja je otvoreno pričala o nasilju koje je preživela od supruga, zbog toga je još više bila vezana za ćerku i sina.

foto: Printscreen

"Marko i ja zaista imamo fenomenalan odnos i oduvek o svemu pričamo. Podržavam sve njegove odluke, takva sam majka. Kako odluči ovog puta za Lunu tako će i da bude. On mene poštuje i voli, i ja sam uvek tu za njega", ističe Miljkovićeva.

Neda je objasnila i kako je došlo do nesporazuma za krsnu slavu, kada je Marko tvrdio da produkcija nije dozvolila da mu unesu, a onda se oni obratili otvorenim pismom da je zapravo on bio nezadovoljan količinom hrane koja mu je poslata pa je nije uneo.

"Ja sam majka i najbolje ga poznajem. Vidim da sada nakon problema u rijalitiju više nije ono moje dete... Ne učestvuje u zadacima, ne javlja se toliko, a znam da on to voli. U zadnje vreme ne mrda, samo sedi za stolom gde mu je mesto, malo se skloni do dnevnog boravka i to je sve. Mnogo se potresao oko slave i promenio se. Kažu mi ljudi da ga ne prepoznaju, da se mnogo promenio, a on nije ništa kriv", kaže Markova mama.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Blic, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir