TODOROVIĆ NAJAVIO DA ĆE SE POVUĆI, ALI NJEGOVA PORODICA GA RASKRINKALA: Brat otkrio da će Vladimir smuvati Zerinu!

Vladimir Todorović je priznao da mu se sviđa Zerina Hećo, koju je i poljubio, a ipak je najavio da će se povući iz svega toga. Njegova rođaka Jelena i brat Miloš oglasili su se i otkrili da on nije osoba koja se povlači i da će tek biti svačega.

"Vlada nikad nije bio osoba koja se povlači. Zerina je njegov tip osobe, za razliku od Olje i mislim da će među njima tek biti svačega - rekla je Jelena.

Ne, Vlada se nikako ne povlači, ja sam ispratio sve što se dešavalo, i posle one večeri kada su gledali snimke, jeste Zerina njemu zamerila to sa Oljom, ali su se nakon toga pomirili i mislim da će tek biti priča između njih. Olja je bila ta koja je bila napadna, ona je odmah krenula na Vladu, a ne on na nju. Zerina je više njegov tip devojke, njemu kao nekom ko je umetnik treba da oseti hemiju, a mislim da je sa Zerinom to osetio", rekao je Miloš.

Vladu porodica podržava u potpunosti kada je u pitanju Zerina, ali im se ne sviđaju napadi koji se na njega vrše:

"Nije mi se dopalo to kako su ga napadali, Miki, Zorica Marković, mislim da je bilo više stvari za neke druge zadrugare koje su mogli da komentarišu, a oni su se uhvatili baš za taj poljubac. Vladi Zerina prija, ne znam da li će na kraju biti zajedno, ali znam da njemu prija dodir i da mu je lepo sa njom. On je prvi put u rijalitiju i mislim da je baš u pravo vreme ušao i da će tek biti zanimljivo gledati ga", zaključio je Miloš.

