BIVŠI NA NJENE OČI NAPRAVIO DETE DRUGOJ, NARAVNO DA GORI OD LJUBOMORE! Dina uperila prstom u Izabelu Alijoski, napravila haos! (VIDEO)

Aleksandra Coka Tasić i Nikola Lakić nedavno su saznali da će postati roditelji, a njihova cimerka iz vile "Parova" tvrdi da je zbog toga Izabela Alijoski ljubomorn akao pas! Naime, Izabela i Lakić svojevremeno su bili par u istom rijalitiju, te ona više ne može da se kontroliše i loše skriva emocije koje navodno i dalje gaji prema njemu.

Upravo zbog nje par je zaradio kaznu, jer je bojkotovala "Jutarnju kaficu", a Dina je to oštro osudila.

"Ona je saznala da je Coka trudna, ja tvrdim i garantujem da je jako ljubomorna i da ne može to da podnese! I sad i Lakić i Coka po 500 evra treba da dodbiju kaznu, njoj to imponoje. To je iz te mržnje, iz pakosti, iz te zlobe, zato što ne može da podnese što je Coka stavrno trudna i garantujem da je ljubomorna i da joj dobro nije", objašnjavala je Dina.

Kurir.rs/Happytv.rs/Foto: Happy screenshot

Kurir

Autor: Kurir