KARAĐORĐE OBEĆAO MINI DA ĆE JOJ NAPRAVITI PAKAO OD ŽIVOTA: Subotić je bio sa njenom majkom, a sada su se brutalno posvađali! (VIDEO)

Karađorđe Subotić nije više sa majkom Mine Vrbaški, a najmlađa učesnica rijalitija je rešila da mu održi predavanje.

"Ja sam to okončala i hvala Bogu da se završilo. To je bilo presmešno, cirkus, za mene je to blam, nema tu ljubavi... On komentariše stalno Miljanu, ponaša se kao dete. Gledaš i komentarišeš druge devojke, pričaš Maji kako joj stoji majica, a njoj s.se ispale, pričaš Dorotei kako se ugojila... Ja ću mojoj mami naći mnogo boljeg frajera", rekla je Mina.

Karađorđe je obećao Mini da će joj zauzvrat rasturiti vezu koja joj bude najviše značila, pa joj je poručio da je gora od njegove ćerke Aleksandre Subotić sa kojoj on ima komplikovan odnos.

"Goreg deteta od vaše ćerke nema. Ona je najveće zlo. Ne mogu da dozvolim da moja majka bude sa tobom. Mene će da sluša, a ne tebe. Bolje da ostanete samo prijatelji", dodala je ona.

