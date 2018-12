ENISA RAZBILA PREDRASUDE DA JE SPONZORUŠA: Bajramovićeva se smuvala sa Vujom, a evo zašto joj NOVAC nije bitan!

Jedan od najstabilnijih parova u vili svakako su Enisa Bajramović i Goran Vujičić Vuja. Ona je rešila da ispriča šta im se desilo, pa je usput dokazala da nije sponzoruša kako mnogi misle.

Vuya i Enisa su uplovili u mirnu luku, a kako navode ljubav je jača iz dana u dan. Bajramovićeva je potom sve nasmejala:

"Ležimo mi u krevetu sinoć i ja mu kažem kako volim vikendom da se vozim kolima. Ne izlazim, samo sipam gorivo i vozim po gradu. Vuja onako tužan me sluša i kaže mi na to kako i on voli da se vozi, ali nema kola, ja rekoh pa nema veze imam ja. Htela sam da kažem da je sve to nebitno, kada ljubav postoji. Ko ima više novca, ko je uspešniji... Ma to su sve nebitne i trivijalne stvari", istakla je ona.

